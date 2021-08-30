Beşiktaş 'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve bu doğrultuda yolların ayrılması adına uğraş verilen Adem Ljajic, kadro dışı bırakılmıştı. Ljajic için Yunanistan'dan PAOK devreye girdi.

Metrosport'un haberine göre 10 numara pozisyonu için transfer arayışında olan PAOK, Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Ljajic transferinde en büyük sorunun oyuncunun 3 milyon Euro'yu aşan maaşı olduğu aktarılıyor.

Adem Ljajic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. PAOK, Beşiktaş'tan 3.3 milyon Euro kazandığı belirtilen Adem Ljajic için 1.3 milyon euro'luk bir maaş ödemesi gerçekleştirme teklifinde bulunurken kalan 2 milyon Euro'luk kısmın Beşiktaş tarafından karşılanmasını öneriyor.

Kariyerinde Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları da giyen 29 yaşındaki Sırp yıldız, 2018'de Torino'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş 2019'da ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılmıştı.

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