Beşiktaş'a müjde! N'Koudou derbiye yetişecek
Beşiktaş'ta Hatayspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou ile ilgili açıklama geldi. Fransız oyuncuyla ilgili yapılan açıklama taraftarın içine su serpti. Son maçların formda ismi Galatasaray derbisine yetişecek.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 14:32 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Georges Nkoudou’nun sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.
Resmi açıklama şöyle;
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
N'Koudou Hatayspor karşılaşmasının 43. dakikasında sakatlık yaşamış ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı. Beşiktaş hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. N'Koudou'nun maça yetişmesi bekleniyor.