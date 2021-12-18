Beşiktaş'ta Teknik Direktör konusu bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. İkinci başkan Adnan Dalgakıran dün akşam yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini söylemişti. Pinheiro'dan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

VEDA MAÇI OLMASI BEKLENİYORDU AMA...

Bruno Pinheiro'nun takımı Estoril, dün gece Portekiz Ligi'nde Famalicao'yu konuk etti. Portekiz basınının Pinheiro'nun Estoril'deki son maçı olarak gördüğü Estoril - Famalicao mücadelesi 2-2 sona erdi. 1-0 geri düşen Estoril, ilk yarının uzatma dakikalarında iki gol bulup devreyi 2-1 önde kapattı. Famalicao 53. dakikada skora denge getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi. Pinheiro'nun takımı Estoril, 15. haftası oynanan Portekiz Ligi'nde 25 puanla 5. sırada yer alıyor.

Pinheiro'nun maç sonrası taraftara veda etmesi beklenirken 45 yaşındaki teknik adam sürpriz bir açıklama yaparak takımda kalacağını söyledi.