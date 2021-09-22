Futbol Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber

Futbol

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın Altay maçında oynamayacağı öğrenildi. Ghezzal, 77. dakikada sakatlanarak kenara gelmişti.

22 Eylül 2021, Çarşamba 12:25 Son Güncelleme:
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A Spor'un haberine göre, Adana Demirspor karşısında sakatlanan Rachid Ghezzal, cuma günü Altay ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Ghezzal maçın 77. dakikasında baldırını tutarak oyundan çıkmıştı. Lifiyle ilgili sorun olduğu söylenen Cezayirli yıldızın sakatlığının ne kadar süreceği ile ilgili Beşiktal sağlık heeyetinden açıklama bekleniyor. Oyuncunun Ajax maçındaki akıbeti çok geçmeden belli olacak.

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