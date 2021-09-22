A Spor'un haberine göre, Adana Demirspor karşısında sakatlanan Rachid Ghezzal, cuma günü Altay ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Ghezzal maçın 77. dakikasında baldırını tutarak oyundan çıkmıştı. Lifiyle ilgili sorun olduğu söylenen Cezayirli yıldızın sakatlığının ne kadar süreceği ile ilgili Beşiktal sağlık heeyetinden açıklama bekleniyor. Oyuncunun Ajax maçındaki akıbeti çok geçmeden belli olacak.