Futbol Beşiktaş'a Ukraynalı golcü: 15 maçta 12 golü var

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü: 15 maçta 12 golü var

Futbol

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü: 15 maçta 12 golü var

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta yeni hedef Artem Dovbyk. Cyle Larin'in ayrılma ihtimalinin gittikçe artması, yönetimi arayışa itti. Ukrayna Ligi'nin gol krallığı listesinde zirvede olan Dnipro oyuncusu için nabız yoklanıyor.

02 Aralık 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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Fanatik'in özel haberine göre, Beşiktaş'ta ara transfer için hedef Artem Dovbyk. Ukraynalı golcü bu sezon Dnipro formasıyla 15 maçta 12 gol attı.

24 yaşındaki oyuncu için menajerler aracılığıyla bilgi soran Beşiktaş cevap bekliyor.

Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.

Dovbyk'in Dnipro ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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