Fanatik'in özel haberine göre, Beşiktaş'ta ara transfer için hedef Artem Dovbyk. Ukraynalı golcü bu sezon Dnipro formasıyla 15 maçta 12 gol attı.

24 yaşındaki oyuncu için menajerler aracılığıyla bilgi soran Beşiktaş cevap bekliyor.

Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.

Dovbyk'in Dnipro ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.