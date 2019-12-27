Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre bu karşılaşmaya 4 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Enzo Roco’nun yanı sıra, cezalı Jeremain Lens Gençlerbirliği karşısında kadroda yer alamadı. Fenerbahçe maçında ilk 11’de oynayan Pedro Rebocho ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedeğe çekildi. Avcı, bu oyuncuların yerine Umut Nayir, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N’Koudou’yu ilk 11’de sahaya sürdü.

2019’u 3 puanla kapattı

İlk yarının son maçında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın 9 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda galibiyete uzanan Beşiktaş, 2019’u 3 puanla kapattı. Süper Lig’in 17. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği’ni konuk eden Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda sonuca gitmeyi başardı.

23. dakikada Ayite’nin attığı golle devreyi 1-0 geride kapatan ancak ikinci yarıda, 9 kişi kalan rakibi karşısında Vida ile beraberliği yakalayıp N’Koudou ile öne geçen siyah-beyazlılar, Oğuzhan’ın golüyle de farkı 2’ye çıkarırken, Atiba’yla da 4-1’i yakalamayı başararak farklı bir galibiyete imza attı.

Üst üste aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan ancak daha sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında kazanarak 2019’u galibiyetle kapatmayı başardı. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te 3-11 Ocak tarihleri arasında yapacak olan Abdullah Avcı’nın ekibi, devre arasında yapılacak olan takviyelerle ikinci yarıda daha iddialı duruma gelmenin hesaplarını yapıyor.