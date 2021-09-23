7 kişi PFDK'ya sevk edildi, Balotelli yırttı
Beşiktaş Adana Demirspor maçının son dakikalarında ve maç bittikten sonra olaylar yaşanmıştı. Özellikle Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a hareketinden sonra yardımcı antrenör Murat Şahin başta olmak üzere tüm Beşiktaş kulübesi çileden çıkmıştı. O kargaşa PFDK sevklerini beraberinde getirdi.
23 Eylül 2021, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş ve Adana Demirspor kulüplerinden toplam 7 kişi maçta yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Balotelli'ye saldırmaya çalışan Murat Şahin başta olmak üzere, antrenörler Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan ve Stefano Marrone ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ve Erdal Erdem PFDK'ya sevk edildi.
Adana Demirspor'dan ise sadece kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın ceza beklediği Mario Balotelli ise cezadan yırttı.
BUNLARI DA OKUYUN