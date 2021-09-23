Beşiktaş ve Adana Demirspor kulüplerinden toplam 7 kişi maçta yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Balotelli'ye saldırmaya çalışan Murat Şahin başta olmak üzere, antrenörler Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan ve Stefano Marrone ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ve Erdal Erdem PFDK'ya sevk edildi.

Adana Demirspor'dan ise sadece kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın ceza beklediği Mario Balotelli ise cezadan yırttı.