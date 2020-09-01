Futbol Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Futbol

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak. Kesin rakip 17 Eylül'de belli olacak.

01 Eylül 2020, Salı 14:39 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Bosna-Hersek'ten Borac Banja Luca ile Portekiz'den Rio Ave eşlemesinin galibi olacak. İki takım 17 Eylül'de karşılaşacak. Kazanan takımla Beşiktaş'ın maçı ise İstanbul'da oynanacak.

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