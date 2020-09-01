Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak. Kesin rakip 17 Eylül'de belli olacak.
01 Eylül 2020, Salı 14:39 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Bosna-Hersek'ten Borac Banja Luca ile Portekiz'den Rio Ave eşlemesinin galibi olacak. İki takım 17 Eylül'de karşılaşacak. Kazanan takımla Beşiktaş'ın maçı ise İstanbul'da oynanacak.
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