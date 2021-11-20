Beşiktaş Kulübü, 2021 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park’ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısı saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş Divan Kurulu 2’nci Başkanı Fethi Hinginar’ın üyeleri bilgilendiren kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kurulda başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimciler yer aldı. Öte yandan Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısına geldi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park’ta yapılıyor. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ta denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğunu söyledi.