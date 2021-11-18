Beşiktaş'ta borcun 540 milyon 227 bin TL'si kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TLS'si B.J.K. Futbol yatırım A.Ş'ye ait olduğu belirtildi. Alacak hanesinde ise 777 milyon 854 bin TL yer aldı. Raporda Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hesapları 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü yapılacak. Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak.

Fikret Orman'ın Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısına katılacağı ve Ahmet Nur Çebi yönetiminden "hesap soracağı" açıklandı. Gelişmeyi eski yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Mahmutyazıcıoğlu, attığı tweet'te, "Sağ olsunlar birçok kişi arıyor, 2 soru var: 1. Divan'a katılacak mısınız?, 2. Mali genel kurula katılacak mısınız? Kendi adıma ve Fikret Başkan adına cevap veriyorum. evet. Bizim sözümüzden döndüğümüz görülmemiştir. Görüşmek üzere" dedi.