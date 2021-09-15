Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund karşısındaki muhtemel 11'i
Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ev sahibi ekipte Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. işte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i...
15 Eylül 2021, Çarşamba 11:14 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi 2 eksik bulunuyor. Dortmund'da ise 5 eksik var.
Beşiktaş'ın eksikleri: Vida, Teixeira
Dortmudn'un eksikleri: Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz, Schmelzer
Muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreira, Dahoud, Bellingham, Reus, Brandt, Malen, Haaland