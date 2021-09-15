Futbol Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund karşısındaki muhtemel 11'i

Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund karşısındaki muhtemel 11'i

Futbol

Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund karşısındaki muhtemel 11'i

Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ev sahibi ekipte Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. işte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i...

15 Eylül 2021, Çarşamba 11:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi 2 eksik bulunuyor. Dortmund'da ise 5 eksik var.

Beşiktaş'ın eksikleri: Vida, Teixeira

Dortmudn'un eksikleri: Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz, Schmelzer

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreira, Dahoud, Bellingham, Reus, Brandt, Malen, Haaland

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lugano'dan Beşiktaş itirafı: 'Sadece Fenerbahçe'de oynarım' dedim!