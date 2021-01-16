Futbol Beşiktaş´ın derbi kadrosu belli oldu

Beşiktaş´ın derbi kadrosu belli oldu

Futbol

Beşiktaş´ın derbi kadrosu belli oldu

Süper Lig´in 19´uncu hafta derbi maçında yarın sahasında Galatasaray´ı konuk edecek Beşiktaş´ın kadrosu belli oldu.

16 Ocak 2021, Cumartesi 18:26 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı ekipte, kart cezalısı Welinton´un yanı sıra Ajdin Hasic de derbinin kadrosunda kendine yer bulamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

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"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges N´Koudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

DHA

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