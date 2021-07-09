Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roco, Elche yolcusu
Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Enzo Roco, İspanya La Liga ekibi Elche'ye transfer oldu.
09 Temmuz 2021, Cuma 16:30 Son Güncelleme:
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2018-2020 yılları arasında Beşiktaş formasdı giyen, geçen sezonu ise Fatih Karagümrük'te geçiren Enzo Roco, eski takımı Elche'ye transfer oldu.
La Liga ekibi Elche'den yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Enzo Roco, 2014/15 sezonunda Elche forması giymişti. 28 yaşındaki Şilili futbolcu, eski takımına geri dönmüş oldu.