Futbol Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roco, Elche yolcusu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roco, Elche yolcusu

Futbol

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roco, Elche yolcusu

Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Enzo Roco, İspanya La Liga ekibi Elche'ye transfer oldu.

09 Temmuz 2021, Cuma 16:30 Son Güncelleme:
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2018-2020 yılları arasında Beşiktaş formasdı giyen, geçen sezonu ise Fatih Karagümrük'te geçiren Enzo Roco, eski takımı Elche'ye transfer oldu.

La Liga ekibi Elche'den yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Enzo Roco, 2014/15 sezonunda Elche forması giymişti. 28 yaşındaki Şilili futbolcu, eski takımına geri dönmüş oldu.

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