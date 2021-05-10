Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig’in 41. haftasında yarın Fatih Karagümrük’ü konuk edecek lider Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 22:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson’ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı.
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N’Koudou ise kadroya dahil edildi.
Beşiktaş’ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin
İSTANBUL (AA)