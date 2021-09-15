Beşiktaş'ın gençleri Dortmund'un gençlerini elinden kaçırdı
Beşiktaş U19 takımı ile Borussia Dortmund U19 takımı akşamki dev maç öncesinde karşı karşıya geldi. Maçı Alman ekibi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazandı.
15 Eylül 2021, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş U19 takımı, Borussia Dortmund U19 takımı ile UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştı.
Dortmund 17. dakikada öne geçerken Beşiktaş 25. dkika Azad Demir'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. 33. dakikada bu kez penaltı noktasına Dortmund geldi ve ilk yarı 2-1 Alman ekibinin üstünlüğüyle bitti.
61. dakikada Emirhan İlkhan sahneye çıkarak durumu bir kez daha eşitledi. Dakikalar 85'i gösterirken Dortmund bir gol daha buldu ve maçı 3-2 kazandı.
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