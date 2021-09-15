Beşiktaş U19 takımı, Borussia Dortmund U19 takımı ile UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştı.

Dortmund 17. dakikada öne geçerken Beşiktaş 25. dkika Azad Demir'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. 33. dakikada bu kez penaltı noktasına Dortmund geldi ve ilk yarı 2-1 Alman ekibinin üstünlüğüyle bitti.

61. dakikada Emirhan İlkhan sahneye çıkarak durumu bir kez daha eşitledi. Dakikalar 85'i gösterirken Dortmund bir gol daha buldu ve maçı 3-2 kazandı.