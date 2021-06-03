Beşiktaş'ın ilk resmi transferi Besar Gudjufi formayı giydi
Beşiktaş'ta Besar Gudjufi İstanbul'a geldi. Makedon oyuncu resmi imzayı bugün atacak.
03 Haziran 2021, Perşembe 10:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Belasica'dan renklerine bağladığı Besar Gudjufi formayı giydi. 17 yaşındaki gelecek vadeden oyuncu, Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi transfer oldu.
Belasica takımında bu sezon 12 maça çıkan Gudjufi 2 gol, 3 asistle oynadı. Genç oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.
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