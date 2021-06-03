Futbol Beşiktaş'ın ilk resmi transferi Besar Gudjufi formayı giydi

Beşiktaş'ın ilk resmi transferi Besar Gudjufi formayı giydi

Futbol

Beşiktaş'ın ilk resmi transferi Besar Gudjufi formayı giydi

Beşiktaş'ta Besar Gudjufi İstanbul'a geldi. Makedon oyuncu resmi imzayı bugün atacak.

03 Haziran 2021, Perşembe 10:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Belasica'dan renklerine bağladığı Besar Gudjufi formayı giydi. 17 yaşındaki gelecek vadeden oyuncu, Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi transfer oldu.

Belasica takımında bu sezon 12 maça çıkan Gudjufi 2 gol, 3 asistle oynadı. Genç oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.

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