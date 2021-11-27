Futbol Beşiktaş’ın kalecisi Mert Günok hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş’ın kalecisi Mert Günok hastaneye kaldırıldı

Futbol

Beşiktaş’ın kalecisi Mert Günok hastaneye kaldırıldı

Giresunspor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Mert Günok, ambulansla hastaneye götürüldü.

27 Kasım 2021, Cumartesi 21:42 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu. Joe Champness’in 90. dakikada attığı gol öncesi sakatlanarak kendini yere bırakan siyah-beyazlıların tecrübeli eldiveni Mert Günok, maça devam edememiş ve yerini Ersin Destanoğlu’na bırakmıştı. Mert, müsabakanın son düdüğünün ardından kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.

İHA

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