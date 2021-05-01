Futbol Beşiktaş'ın koronavirüs testi başvurusu reddedildi

Beşiktaş'ın koronavirüs testi başvurusu reddedildi

Futbol

Beşiktaş'ın koronavirüs testi başvurusu reddedildi

Beşiktaş, Hatayspor'un maçtan önce koronavirüs testinden geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 20:00 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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