Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, 2019 Yılı Olağan İdari Ve Mali Genel Kurulu'nda oy çokluğu ile ibra edildi. Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda Çebi yönetiminin 20 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri ibra için oylamaya sunuldu.





Siyah-beyazlıların genel kurul üyeleri, Çebi yönetimini oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra etti.