Beşiktaş’ın rakibi Ajax, Cambuur’u 9-0 mağlup etti

Hollanda Eredivisie’nin 5’inci haftasında Ajax, Cambuur’u konuk etti. Johan Cruyff Arena’da oynanan karşılaşmada Ajax, 16´ncı dakikada Jurrien Timber, 19’uncu dakikada Steven Berghuis, 29’uncu dakikada Noussair Mazraoui, 38 ve 84’üncü dakikalarda David Neres, 60’ıncı dakikada Dusan Tadic, 64’üncü dakikada Muhammed Daramy, 67’nci dakikada Sebastien Haller ve 76’ncı dakikada Danilo’nun attığı gollerle Cambuur’u 9-0 gibi üstün bir skorla mağlup etti. Sekiz oyuncusundan skor katkısı alan başkent ekibi, bu sonuçla birlikte 13 puanla liderliğe yükseldi.

Ajax, Şampiyonlar Ligi C Grubu 2´nci haftasında 28 Eylül Salı günü Beşiktaş’ı konuk edecek.

DHA