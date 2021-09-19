Hollanda Eredivise'de Ajax, Johan Cruyff Arena'da Cambuur'u konuk etti. Maçı tarihi bir skorla kazanan Ajax'ta 8 farklı oyuncudan toplam 9 gol geldi.

Ajax, 16. dakikada Jurrien Timber, 19. dakikada Steven Berghuis, 29. dakikada Noussair Mazraoui, 38 ve 84. dakikalarda David Neres, 60. dakikada Dusan Tadic, 64. dakikada Muhammed Daramy, 67. dakikada Sebastien Haller ve 76. dakikada Danilo'nun attığı gollerle 9-0'lık galibiyete ulaştı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında 28 Eylül Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hollanda ekibi grubun ilk maçında Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-1'lik ağır bir skorla yenmişti ve çok formdalar.

Ligde oynadığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyetle ayrılan Ajax, bu maçlardan 2'sini 5-0, birini 2-0 ve birini 9-0 kazandı.



