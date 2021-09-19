Beşiktaş'ın rakibinden tarihi fark! Ajax 2 maçta 14 gol attı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda bulunan Ajax, bu hafta kendi liginde şov yaptı. Hollanda Eredivise'de Cambuur ile karşılaşan Ajax maçı 9-0 kazandı. Hollanda ekibi 3 gün önce Şampiyonlar Ligi grup maçında da Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-1 yenmişti.
19 Eylül 2021, Pazar 09:50 Son Güncelleme:
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Hollanda Eredivise'de Ajax, Johan Cruyff Arena'da Cambuur'u konuk etti. Maçı tarihi bir skorla kazanan Ajax'ta 8 farklı oyuncudan toplam 9 gol geldi.
Ajax, 16. dakikada Jurrien Timber, 19. dakikada Steven Berghuis, 29. dakikada Noussair Mazraoui, 38 ve 84. dakikalarda David Neres, 60. dakikada Dusan Tadic, 64. dakikada Muhammed Daramy, 67. dakikada Sebastien Haller ve 76. dakikada Danilo'nun attığı gollerle 9-0'lık galibiyete ulaştı.
Ajax, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında 28 Eylül Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hollanda ekibi grubun ilk maçında Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-1'lik ağır bir skorla yenmişti ve çok formdalar.
Ligde oynadığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyetle ayrılan Ajax, bu maçlardan 2'sini 5-0, birini 2-0 ve birini 9-0 kazandı.