Beşiktaş Kulübü, 15 yıldır faaliyetini sürdüren BJK TV'yi kapattı. Siyah beyazlı kulübün iletişim faaliyetlerini sürdüreceği kanallar da belirlendi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanal, 31 Ağustos itibariyle siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.

Yönetim kurulu, kulübe mali zarar gerekçesiyle BJK TV ile ilgili bu kararı alırken; YouTube ve sosyal medya mecralar üzerinden iletişim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor ancak ben dahil kimse izlemiyor” ifadelerini kullanmıştı.





Hürriyet