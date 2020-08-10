Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PAOK
Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynayacak olan Beşiktaş'ın 2. turdaki rakibi belli oldu. Kura sonucuna göre Beşiktaş, PAOK ile karşılaşacak.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Yunan ekibi PAOK oldu.
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş’ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.
Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos’ta oynanacak.
Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN