Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelerin oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Oy verme işleminin ardından sayıma geçildi.
Ahmet Nur Çebi siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.
Yeni başkan Çebi'den paylaşım
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ,sonçların belli olmasından ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.
Sandık sonuçları
1. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 210
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
2. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 263
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
3. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay :25
Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi paylaşımı
4. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
6. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı : 184
Hürser Tekinoktay: 26
5. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
7. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 253
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 20
8. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 203
Hürser Tekinoktay: 24
Serdal Adalı: 145
9. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 215
Hürser Tekinoktay: 15
Serdal Adalı: 177
10. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 186
Hürser Tekinoktay: 27
Serdal Adalı: 172
11. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 261
Hürser Tekinoktay: 34
Serdal Adalı: 163
12. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
Geçersiz: 2
Boş: 2
13. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 375
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47
14. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44
15. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46
16. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24
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