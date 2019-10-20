Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu