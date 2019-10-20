Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu

20 Ekim 2019, Pazar 19:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelerin oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından sayıma geçildi. 

Ahmet Nur Çebi siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

Yeni başkan Çebi'den paylaşım

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ,sonçların belli olmasından ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 

Sandık sonuçları

1. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 210

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 263

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay :25

Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi paylaşımı

4. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

6. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı : 184

Hürser Tekinoktay: 26

5. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

7. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 253

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 20

8. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 203

Hürser Tekinoktay: 24

Serdal Adalı: 145

9. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 215

Hürser Tekinoktay: 15

Serdal Adalı: 177

10. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 186

Hürser Tekinoktay: 27

Serdal Adalı: 172

11. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 261

Hürser Tekinoktay: 34

Serdal Adalı: 163

12. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

Geçersiz: 2

Boş: 2

13. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 375

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

14. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

15. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

16. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

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