Güzel günler olacak

Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, seçimi kazandıktan sonra kürsüden Beşiktaş camiasına seslendi. “Yeni bir dönem başlıyor. Herkesi bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş’ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz. Beşiktaş’ın namusu, şerefi, her bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimizin yanında artık güzel günlerimiz olacak."





Ocak ayına kadar Avcı

Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla ilgili "Beşiktaş Genel Kurulu, bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını bir işe yaramayacağını ispatlamıştır. Oy veren de vermeyen de Beşiktaşlıdır. Ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile tartışmasız devam edeceğim.Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitededir. Yarından itibaren Beşiktaş için çalışmalara yönetimimle birlikte başlayacağız." dedi.









AHMET NUR ÇEBİ: 1959 Trabzon doğumlu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi mezunu. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. Evli ve 2 çocuk babası Çebi İngilizce biliyor.





ERDAL TORUNOĞULLARI : 1964 Kars doğumlu. İş insanı. Evli ve üç çocuk babası. Torunoğulları iyi derece Felemenkçe ve İngilizce biliyor.





EMRE KOCADAĞ: 1983 Beyoğlu doğumlu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Evli, bir çocuk babas, İngilizce biliyor.





FATİH HAKAN AVŞAR: 1974 Sivas doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. Evli ve iki çocuk babası İş insanı Fatih Hakan Avşar İngilizce biliyor.





AHMET MESUT URGANCILAR: 1967 İnegöl doğumlu . ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri, Tasarım Bölüm mezunu. Urgancılar İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babası.









KEMAL ERDOĞAN: 1970 Şanlıurfa doğumlu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunu. İngilizce biliyor, evli ve dört çocuk babası.





ENİS ULUSOY: 1981 Kayseri doğumlu. American İnterContinental University mezunu. Evli iki çocuk babası. İngilizce biliyor.





BERKAN GOCAY: 1962 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babası.





ADNAN DALGAKIRAN: 1962 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunu. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.





YEDEK ÜYELER: Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci.