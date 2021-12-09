Beşiktaş camiası teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifasıyla sarsıldı. Süper Lig’de kötü gidişatla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde de puan alınamadan veda edilmesi, Sergen Yalçın ile siyah beyazlı ekibin yollarının ayrılmasıyla sonuçlandı. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olur? İşte ismi konuşulan adaylar…

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLUR?

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine 2 yerli 2 yabancı olmak üzere 4 isim aday olarak belirlendi. İşte, o isimler…

Rıza Çalımbay: Sezonun geri kalanında takımı toparlayabilecek bir isim. Hem camiayı bilen hem de gittiği her kulüpte sözleşmesine "Beşiktaş isterse giderim" maddesi koyduran bir kulüp efsanesi. 2005 yılında kulüpte 10 ay çalışıp 31 maça çıkmıştı. Takım o dönem maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.

Şenol Güneş: Beşiktaş'ta 4 yıl çalıştı, 2 şampiyonluk kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ve lider olarak gruptan çıkma başarısı gösterdi. En güçlü aday.

Andrea Pirlo: Beşiktaş'ın geleceği yönelik takım kurma ve dünyaca ünlü bir isimle anlaşma planı olursa ihtimaller dahilinde tutuluyor. İtalyan hoca şu anda boşta.

Slaven Bilic: Yabancı hoca seçenekleri arasında kulübü en iyi tanıyan isim. 2.5 sezon Beşiktaş'ta çalıştı ve şampiyonlukların kıyısından döndü. Avrupa Ligi'nde yarı final oynatma başarısı gösterdi.

Aynı zamanda Mehmet Özdilek Çağdaş Atan, Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez gibi isimleri de değerlendirmeye alınabileceği, 5 teknik direktörün de boşta olmasının Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olarak değerlendirilmesi ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor.