Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Kevin Prince Boateng'in İbrahim Tatlıses hayranlığı herkes tarafından biliniyor. Gana asıllı Alman oyuncunun 2016 yılında kendi otomobilinde İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını son ses dinleyip eşlik ettiği anlar, Türk futbolseverler tarafından uzun süre konuşulmuştu.

Boateng'in İbrahim Tatlıses hayranlığı Türkiye'ye transfer olduktan sonra katlanarak arttı.

Arkadaşlarıyla Boğaz'da yemek yiyen 32 yaşındaki oyuncu, bir kez daha aracında 'Bitanem' şarkısını açtı ve eşlik etti.

Boateng'in renkli kişiliğiyle sempati, iyi futboluyla ise beğeni kazanması bekleniyor.

İbrahim Tatlıses ve Boateng'in günün birinde bir araya gelip düet yapması da ihtimaller arasında. Daha önce 'Sen Olsan Bari' şarkısı Bafetimbi Gomis'le özdeşleşen Aleyna Tilki, Gomis'le bir araya gelmişti.