Cenk'i taşıyan özel uçak gece yarısı Atatürk Havalimanı'na indi. Cenk Tosun yaptığı ilk açıklamada; "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a ilk geldiğim zamanda olduğu gibi heyecanlıyım. Yuvama döndüm çok mutluyum. Bir an evvel takıma katılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Yüzde 100'ümü vereceğimden herkes emin olsun." sözlerini kullandı.



