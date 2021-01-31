Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da
Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı milli golcü Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.
31 Ocak 2021, Pazar 23:24 Son Güncelleme:
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Cenk'i taşıyan özel uçak gece yarısı Atatürk Havalimanı'na indi. Cenk Tosun yaptığı ilk açıklamada; "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a ilk geldiğim zamanda olduğu gibi heyecanlıyım. Yuvama döndüm çok mutluyum. Bir an evvel takıma katılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Yüzde 100'ümü vereceğimden herkes emin olsun." sözlerini kullandı.