Futbol Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da

Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı milli golcü Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

31 Ocak 2021, Pazar 23:24 Son Güncelleme:
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Cenk'i taşıyan özel uçak gece yarısı Atatürk Havalimanı'na indi. Cenk Tosun yaptığı ilk açıklamada; "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a ilk geldiğim zamanda olduğu gibi heyecanlıyım. Yuvama döndüm çok mutluyum. Bir an evvel takıma katılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Yüzde 100'ümü vereceğimden herkes emin olsun." sözlerini kullandı.

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