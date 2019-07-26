Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas İstanbul’da…

Brezilya’dan kalkan THY uçağıyla İstanbul’a gelen 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkililerince karşılandı.

ÖZEL ARAÇLA HAVALİMANINDAN AYRILDI

Douglas, daha sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanında ayrıldı.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Geçen sezon Sivasspor’da forma giyen Douglas, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

AA



