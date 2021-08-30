Futbol Beşiktaş'ın yeni yıldızından kötü haber

Beşiktaş'ın yeni yıldızından kötü haber

Futbol

Beşiktaş'ın yeni yıldızından kötü haber

Beşiktaş, Karagümrük maçında sakatlanan Alex Teixiera'nın durumunu açıkladı. Teixeira uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem nedeniyle tedavi görecek. Brezilyalı, attığı golle takımına 3 puanı getirmişti.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:53 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
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