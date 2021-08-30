Beşiktaş'ın yeni yıldızından kötü haber
Beşiktaş, Karagümrük maçında sakatlanan Alex Teixiera'nın durumunu açıkladı. Teixeira uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem nedeniyle tedavi görecek. Brezilyalı, attığı golle takımına 3 puanı getirmişti.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:53 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
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