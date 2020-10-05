Beşiktaş'la anlaşan Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetim arasındaki sular durulmasa da bir yandan transfer devam ediyor. Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi ve siyah beyazlılarla anlaşmaya vardı.
05 Ekim 2020, Pazartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Leicester City'de forma giyen Rachid Ghezzal'i kiralayan siyah beyazlılar, böylece 18. yabancısını almış oldu.
Ghezzal'e yer açılması için Mirin, Douglas ve Lens'in ardından beraber 1 yabancı oyuncunun daha satılması ya da kadro dışı kalması gerekiyor.
Beşiktaş bu oyuncuları satamazsa sözleşmelerini donduracak ve kadroda yer açacak. Ghezzal için hangi yabancının dışarıda kalacağı da merak konusu.
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