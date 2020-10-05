Beşiktaş, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Leicester City'de forma giyen Rachid Ghezzal'i kiralayan siyah beyazlılar, böylece 18. yabancısını almış oldu.

Ghezzal'e yer açılması için Mirin, Douglas ve Lens'in ardından beraber 1 yabancı oyuncunun daha satılması ya da kadro dışı kalması gerekiyor.









Beşiktaş bu oyuncuları satamazsa sözleşmelerini donduracak ve kadroda yer açacak. Ghezzal için hangi yabancının dışarıda kalacağı da merak konusu.