Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül için Galatasaray iddiası
Daha önce Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül için şimdi de Galatasaray'a gideceği iddia edildi. 34 yşaındaki oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi Mayıs ayında bitecek ve henüz yeni bir sözleşme imzalanmadı.
Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Galatasaray, Gökhan Gönül’ü gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi, Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül’le masaya oturdu. Siyah-Beyazlı ekipten yıllık 1 milyon 875 bin Euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuya 1 milyon 100 bin Euro teklif edildi. Beşiktaş ile uzlaşamayan Gökhan için bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi.
İhtimal var
Sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray; Gökhan’a yıllık 1 milyon 800 bin Euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Gökhan’ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Mariano yolcu
Bu sezon Beşiktaş’ta 12 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performansla oynayan Gökhan Gönül 34 yaşında. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mariano’ya yeni kontrat önermeyen Aslan’ın Gökhan Gönül’le devre arasından sonra son görüşmeyi yapıp işi bitireceği öğrenildi.