Basketbol Beşiktaşlı eski basketbolcu Benjamin McGilmer hayatını kaybetti

Beşiktaşlı eski basketbolcu Benjamin McGilmer hayatını kaybetti

Basketbol

Beşiktaşlı eski basketbolcu Benjamin McGilmer hayatını kaybetti

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı formaları da giyen eski sporcu Benjamin McGilmer 75 yaşında hayatını kaybetti. Beşiktaş 4 sene boyunca formasını giyen eski oyuncusu için başsağlığı mesajı yayımladı.

15 Haziran 2020, Pazartesi 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.

Beşiktaş, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten McGilmer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Michael Jordan 201 kiloluk balık tuttu, tatmin olmadı