Beşiktaşlı eski basketbolcu Benjamin McGilmer hayatını kaybetti
Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı formaları da giyen eski sporcu Benjamin McGilmer 75 yaşında hayatını kaybetti. Beşiktaş 4 sene boyunca formasını giyen eski oyuncusu için başsağlığı mesajı yayımladı.
15 Haziran 2020, Pazartesi 12:49 Son Güncelleme:
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1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.
Beşiktaş, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten McGilmer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
https://twitter.com/BJK_Basketbol/status/1272123742467080193
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