Beşiktaşlı futbolcular golü Mert Günok´a hediye etti

Kasımpaşa´nın Beşiktaş´ı konuk ettiği karşılamanın 12´nci dakikasında Can Bozdoğan şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah beyazlı futbolcular, bu golü GZT Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok´a hediye etti. Can Bozdoğan´ın golünün ardından kenara gelen Beşiktaşlı futbolcular, Mert Günok´un isminin yazdığı formayı kameralara göstererek, sakatlık yaşayan arkadaşlarına destek oldu.

DHA