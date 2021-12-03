Beşiktaşlı futbolcular golü Mert Günok´a hediye etti
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 12´nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Can Bozdoğan attığı golü, GZT Giresunspor karşısında sakatlanan kaleci Mert Günok´a hediye etti.
03 Aralık 2021, Cuma 21:23 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa´nın Beşiktaş´ı konuk ettiği karşılamanın 12´nci dakikasında Can Bozdoğan şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah beyazlı futbolcular, bu golü GZT Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok´a hediye etti. Can Bozdoğan´ın golünün ardından kenara gelen Beşiktaşlı futbolcular, Mert Günok´un isminin yazdığı formayı kameralara göstererek, sakatlık yaşayan arkadaşlarına destek oldu.
DHA