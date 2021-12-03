Futbol Beşiktaşlı futbolcular golü Mert Günok´a hediye etti

Beşiktaşlı futbolcular golü Mert Günok´a hediye etti

Futbol

Beşiktaşlı futbolcular golü Mert Günok´a hediye etti

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 12´nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Can Bozdoğan attığı golü, GZT Giresunspor karşısında sakatlanan kaleci Mert Günok´a hediye etti.

03 Aralık 2021, Cuma 21:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kasımpaşa´nın Beşiktaş´ı konuk ettiği karşılamanın 12´nci dakikasında Can Bozdoğan şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah beyazlı futbolcular, bu golü GZT Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok´a hediye etti. Can Bozdoğan´ın golünün ardından kenara gelen Beşiktaşlı futbolcular, Mert Günok´un isminin yazdığı formayı kameralara göstererek, sakatlık yaşayan arkadaşlarına destek oldu.

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) Dünya Kupası önerisine karşı çıktı