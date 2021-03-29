Futbol Beşiktaşlı iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaşlı iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Futbol

Beşiktaşlı iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı kampında bulunan siyah-beyazlı iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

29 Mart 2021, Pazartesi 23:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın, yarın Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir." denildi.

Testleri pozitif sonuç veren oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başladığı belirtildi.

AA

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların akıbeti belli oluyor


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ryan Donk Surinam formasıyla 2. maçında 2. golünü attı