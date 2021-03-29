Beşiktaşlı iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın, yarın Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir." denildi.

Testleri pozitif sonuç veren oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başladığı belirtildi.

AA

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