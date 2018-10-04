Beşiktaşlı Pepe'ye milli davet Portekiz Milli Takımı'nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçlarının kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı futbolculardan Pepe kadroya çağırılırken, Ricardo Quaresma ise kadroya alınmadı. Ayrıca Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da kadroda yer almadı. Öte yandan Göztepe'nin kalecisi Beto da kadroya dahil edildi.