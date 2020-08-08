Futbol Beşiktaşlı taraftarlardan Mario Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlardan Mario Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Futbol

Beşiktaşlı taraftarlardan Mario Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Beşiktaş'ın golcü transferinde mutlu sona ulaştığı ifade edilen İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin sosyal medya hesaplarına yorum yağdıran siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız isme 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 09:13 Son Güncelleme:
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Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, İtalyan golcü Mario Balotelli'yle anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'ya giderek futbolcuyla görüşen yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve siyah-beyazlı ekip de daha sonra Fiorentina'dan Boateng'i kiralamıştı.

Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarında olan siyah-beyazlı ekibin gündemine Mario Balotelli yeniden gelirken, bu futbolcuyla anlaşmaya varıldığı haberleri üzerine Beşiktaş taraftarı, golcü futbolcunun sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Balotelli'nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa 1 saat içinde binlerce yorum yazan Beşiktaşlılar, golcü futbolcuya 'Come to Beşiktaş' yazarak, çağrıda bulundular.


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