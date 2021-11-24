Futbol Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek

Futbol

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu.

24 Kasım 2021, Çarşamba 23:31 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın Ajax’a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın’a destek geldi. Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ yönünde uzun süre tempo tuttu.

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL(DHA)

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