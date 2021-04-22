Son dakika:Beşiktaş'ta çift katlı otobüsün bariyere girmesi ile işe giden Sevgi Yamaç Yalçın’ın hayatını kaybetmesine ve M.B. isimli şahısın iki ayağının kırılmasına neden olan feci kazada ihmal ve dikkatsizlik ortaya çıktı. Ölümlü ve yaralanmalı kazaya neden olan otobüs şoförü Baki T.’nin seyir halindeyken telefonuyla oynadığı ve dikkatsizlik sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Baki T.’nin ifadesinde telefonunu şarjdan aldığını ve tünelin açık olmasından dolayı daldığını söylediği kaydedildi. İşte Sabah'ın haberinin detayları...

Son dakika:Beşiktaş'ta çift katlı otobüsün bariyere girmesi ile işe giden Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine ve M.B. isimli şahısın iki ayağının kırılmasına neden olan feci kazada ihmal ve dikkatsizlik ortaya çıktı.

Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken feci bir kazaya neden olmuştu.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybederken, M.B.isimli şahısta her iki ayağının kırılması sonucu hastaneye kaldırılıp ameliyata alınmıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden bir medya merkezinde aşçı olarak çalışan Sevgi Yamaç Yalçın ise İtfaiye ekipleri tarafından bariyerleri kesilerek otobüsten çıkarılıp Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Kazadan hemen sonra otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Baki T.'nin sağlık kontrolü için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Alınan kan numunesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Baki Tatlı alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TELEFONU ŞARJDAN ALDIM DALMIŞIM"

Kaza sonrası Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Pdlis Merkez karakolunda alınan ifadesinde otobüs şoförü Baki T., kaza sırasında şarjda olan telefonunu aldığını ve daldığını söylediği, tünelin trafikte sıkışık olmaması nedeniyle durmadığını kaydetti.

KAZA ANI OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü Baki T.'nin cep telefonunu kurcalarken otobüsün kontrolünü kaybettiği ve sonra tünel içindeki bariyerlere çarptığı görüldü.

Çarpma anında ise otobüs şoförü Baki T.'nin güvenlik kamerasında otobüsün hızının 67 kilometre olduğu görüldü.



