Futbol Beşiktaş'ta 12 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 12 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Beşiktaş'ta 12 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

16 Eylül 2020, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline rutin Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Kovid-19 pozitif tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

AA


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