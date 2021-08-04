Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Ljajic ve Oğuzhan'ı istiyor. Fanatik'teki habere göre, Beşiktaş ile iletişime geçen Demirspor yönetimi, oyuncuları ikna edebilirse iş bitecek.

Toplam maliyeti 6 milyon Euro’yu aşan oyuncuları göndermeye hemen yeşil ışık yakan yönetim, Adana Demirspor'a oyuncularla görüşme izni verdi.

Adana Demirspor transfere hayli hızlı girmişti ve hız kesmeden devam ediyor.