Futbol Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Talipleri çıktı

Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Talipleri çıktı

Futbol

Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Talipleri çıktı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Oğuzhan gönderilecekler listesine konuldu. İki oyuncuya da aynı kulüp talip oldu.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Ljajic ve Oğuzhan'ı istiyor. Fanatik'teki habere göre, Beşiktaş ile iletişime geçen Demirspor yönetimi, oyuncuları ikna edebilirse iş bitecek.

Toplam maliyeti 6 milyon Euro’yu aşan oyuncuları göndermeye hemen yeşil ışık yakan yönetim, Adana Demirspor'a oyuncularla görüşme izni verdi.

Adana Demirspor transfere hayli hızlı girmişti ve hız kesmeden devam ediyor.

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