Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Batshuayi'nin hasta olduğu biliniyor ancak diğer 3 oyuncu kadroda kendilerine yer bulamadı.

Özellikle N'Sakala için kadro dışı bırakılacağı yönünde haberler var. Oyuncu için süresiz kadro dışı gibi bir açıklama gelmedi ancak Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.