Futbol Beşiktaş'ta 3 oyuncu kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta 3 oyuncu kadroya alınmadı

Futbol

Beşiktaş'ta 3 oyuncu kadroya alınmadı

Beşiktaş, ligin 13. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Kafilesini açıklayan Sergen Yalçın, 3 oyuncuyu kadroya almadı.

19 Kasım 2021, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Batshuayi'nin hasta olduğu biliniyor ancak diğer 3 oyuncu kadroda kendilerine yer bulamadı.

Özellikle N'Sakala için kadro dışı bırakılacağı yönünde haberler var. Oyuncu için süresiz kadro dışı gibi bir açıklama gelmedi ancak Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.

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