Beşiktaş Kulübü'nün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda 4 aday başkan olmak için yarışacak.

Başkan adaylarının geçici listelerini Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'na verme süresi sona erdi.

Geçici listeler teslim edildi

Adaylık için gereken 250 imza barajını geçen Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal, geçici listelerini Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.

Son anda aday olacağını açıklayan Melih Arslan ise 250 imzayı toplayamadığı için başkanlığa aday olamadı.

Serdal Adalı kongre üyelerinin 696'sının imzasını alırken, Ahmet Nur Çebi 577, İsmail Ünal 364, Hürser Tekinoktay ise 281 imza topladı.

Divan Kurulu İkinci Başkanı Hinginar, liste verme saatinin sona ermesinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Hinginar, listelerin 17 Ekim'e kadar açıklanmayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ımızın olağanüstü genel kurulunda yapılacak seçimle ilgili dört adayın başvuruları tamamlandı, başkanlık listelerini teslim ettiler. Bu listeler başkanlığımızda kapalı zarfta muhafaza edilecektir. Genel kurulun yapılacağı 20 Ekim'den 3 gün önceye kadar başkan adaylarının listelerini değiştirme hakkı vardır. Bu tarihe kadar yönetim kurulu listeleri tarafımızca muhafaza edilecektir.

Yapılacak seçimde hepsine başarılar diliyoruz ve Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Kongrede yaklaşık 14 bin kongre üyemizin oy kullanma hakkı vardır."

AA