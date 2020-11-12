Futbol Beşiktaş’ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı

Beşiktaş’ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı

Futbol

Beşiktaş’ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı

Beşiktaş’ta corona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8’e yükseldi.

12 Kasım 2020, Perşembe 21:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş’ta 5 futbolcu korona virüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 5 ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

Günün önemli manşetleri için tıkla

"1’i kadro dışı olan oyuncumuz olmak üzere toplam 3 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 2 futbolcumuzun da Covid-19 testleri pozitif çıktı."

Beşiktaş’ta böylece corona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8’e yükseldi.

İHA

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ahmet Ağaoğlu: Sörloth Türkiye'ye sadece Trabzonspor formasıyla dönebilir