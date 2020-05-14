Futbol Beşiktaş'ta 8 corona virüs vakası tespit edildi

Beşiktaş'ta 8 corona virüs vakası tespit edildi

Futbol

Beşiktaş'ta 8 corona virüs vakası tespit edildi

Beşiktaş yaptığı resmi açıklamada futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci testte 8 corona virüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 13:25 Son Güncelleme:
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Yapılan resmi açıklama şöyle:

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Corona virüse yakalananların kim olduğuyla ilgili bir bilgi ise henüz yok.

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