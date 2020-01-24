Beşiktaş’ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta ligde ve kupada alınan kötü sonuçların ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bazı oyuncularla buluştu. İlk olarak Avcı ile bir görüşme gerçekleştirilen Çebi, alınan olumsuz sonuçların sebeplerini sorgulayarak fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, daha sonra kaptanlar Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson ile de görüşerek, kötü gidişatın nedenini konuştu. Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Teknik Direktör Avcı ve futbolcularla görüşmesinin ardından deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı. Bu kararın alınmasından bir süre sonra Başkan Çebi ve Teknik Direktör Avcı, araçlarıyla tesislerden çıkış yaptı.

İHA