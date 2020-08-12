Beşiktaş'ta Adem Ljajic için şaşırtan iddia
Beşiktaş’ta dünkü idmana katılmayan Ljajic için ‘sakatlık’ açıklaması yapılsa da işin iç yüzünün daha farklığı olduğu iddia edildi.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 08:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın Torino’dan bonservisini aldığı ancak zaman zaman performansıyla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic konusunda ilginç gelişmeler yaşandığı iddia edildi.
Siyah beyazlıların yeni sezonun ilk antrenmanında yer alan tecrübeli futbolcu dünkü idmana katılmazken, kulüpten sakatlık açıklaması yapıldı ve “Soleus kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.
Ancak Ljajic’in ödemelerinde yaşanan gecikme nedeniyle sakatlık raporu aldığı öne sürüldü.
5 isim FIFA’ya gitti
Eski futbolculardan Loris Karius, Vagner Love ve Talisca’nın yanı sıra eski yardımcı hoca Guti ile Kagawa’nın menajerleri, Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etti.
Spor Arena / İsmail ER
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