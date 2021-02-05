Beşiktaş'ta Adem Ljajic yine yedek kulübesine dönüyor
Beşiktaş, kolay geçmesi beklenen Antalyaspor maçından oldukça zor şekilde 1 puan alabilmişti. Bu puan kaybının cezası ise Larin ve Ljajic'e kesildi. Larin'in kaçırdığı fırsatlar ve vermediği pas eleştirilirken, Ljajic ise etkisizliğiyle göze battı.
05 Şubat 2021, Cuma 13:56 Son Güncelleme:
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Adem Ljajic, Antalya'da 4 ay sonra ilk 11'de forma giyerken şansını iyi değerlendiremedi. 29 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca hücumda etkili olamazken takımına şans yaratmakta da zorlandı.
Rakip kaleye 2 şut çeken ve 1 isabet bulan Adem Ljajic, açtığı 4 ortanın 3'ünü ise isabetsiz gönderdi. Tecrübeli oyuncu, Konya maçında yeniden yedeğe çekilecek. Bu arada Trabzon karşılaşmasında kırmızı kart gören Dorukhan'a 2 maç ceza çıktı. Antalya'da oynamayan genç oyuncu, Konya karşısında da yok.
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