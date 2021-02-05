Futbol Beşiktaş'ta Adem Ljajic yine yedek kulübesine dönüyor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic yine yedek kulübesine dönüyor

Futbol

Beşiktaş'ta Adem Ljajic yine yedek kulübesine dönüyor

Beşiktaş, kolay geçmesi beklenen Antalyaspor maçından oldukça zor şekilde 1 puan alabilmişti. Bu puan kaybının cezası ise Larin ve Ljajic'e kesildi. Larin'in kaçırdığı fırsatlar ve vermediği pas eleştirilirken, Ljajic ise etkisizliğiyle göze battı.

05 Şubat 2021, Cuma 13:56 Son Güncelleme:
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Adem Ljajic, Antalya'da 4 ay sonra ilk 11'de forma giyerken şansını iyi değerlendiremedi. 29 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca hücumda etkili olamazken takımına şans yaratmakta da zorlandı.

Rakip kaleye 2 şut çeken ve 1 isabet bulan Adem Ljajic, açtığı 4 ortanın 3'ünü ise isabetsiz gönderdi. Tecrübeli oyuncu, Konya maçında yeniden yedeğe çekilecek. Bu arada Trabzon karşılaşmasında kırmızı kart gören Dorukhan'a 2 maç ceza çıktı. Antalya'da oynamayan genç oyuncu, Konya karşısında da yok.

Şampiy10

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