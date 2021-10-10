Beşiktaş'ta Ajdin Hasic dönüyor
Beşiktaş'ın büyük beklenti içerisinde olduğu Ajdin Hasic, geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle ligin ilk yarısı için TFF'ye bildirilmemişti. Genç oyuncunun tedavisi sürüyor ve devre arası takıma dönecek.
10 Ekim 2021, Pazar 12:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da sürecini yakından takip ettiği genç yeteneğin fizik tedavisinin hala devam ettiği, takımdan ayrı saha çalışmalarına ise kasım ayında başlaması bekleniyor. Şu an için bir yabancı kontenjanı boş olan Beşiktaş’ta, yönetimin bu oyuncunun ismini ocak ayında TFF’ye bildirecek.
Tedavi ve antrenman sürecinin başarılı geçmesi durumunda bu oyuncuya ikinci yarıda fırsat buldukça şans vermesi beklenen Sergen Yalçın’ın, kiralama seçeneğini de planları arasında tuttuğu öğrenildi.
Milliyet Skorer
BUNLARI DA OKUYUN