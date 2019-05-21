İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 66 yaşındaki Mete Ö. (66), üst katında oturan 29 yıllık komşusunun topuklu ayakkabı giymesinden rahatsız olunca ilginç bir plan yaptı. Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç. (49), iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu.

ART ARDA TELEFONLAR...

Gürültüden şikâyet eden yaşlı adam, defalarca komşusunu uyarmasına rağmen kadın topuklu ayakkabıyla evde gezmeye devam etti. Komşusunu huyundan vazgeçiremeyen Mete Ö., bir de Koah hastalığına yakalandı. 15 Nisan günü evde dinlendiği bir gün yine üst kat komşusunun topuk sesinden dolayı rahatsız olan Mete Ö., üst kat komşusundan intikam almak için ilginç bir plan yaptı.

Ayla Ç.'nin sosyal medyada bulunan fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajlayan Mete Ö., bir de kadının cep telefon numarası ev adresi gibi kişisel bilgileri de fotoğrafın üzerine yapıştırdı. Montajladığı fotoğrafları bastıran Mete Ö., söz konusu fotoğrafları bina girişlerine, parklara, bahçelere ve çeşitli yerlere bıraktı. Telefonların çalmaya başlamasının ardından ne olduğunu anlamaya çalışan Ayla Ç., kendisinin yer aldığı fotoğrafları mahallede gördü. Fotoğrafın bastırıldığı yeri tespit eden kadın, Mete Ö.'nün bu komployu hazırladığını öğrendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ayla Ç., komşusundan şikâyetçi oldu. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Mete Ö., olayla ilgili pişmanlık yaşadığını belirtip, "Ağır derecede kanser hastasıyım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Yılların birikimi bir anda böyle bir hataya sürükledi" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Sabah